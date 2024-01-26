Макс Ферстаппен ответил на вопрос о рекордной зарплате среди пилотов Формулы-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», уклончиво ответил на вопрос по поводу своей зарплаты в команде. Ранее в прессе сообщалось, что голландец в прошлом году заработал £ 55 миллионов (примерно $ 70 млн – $ 45 млн в качестве зарплаты и ещё $ 25 млн в качестве бонусов) – больше чем кто-либо другой среди пилотов Формулы-1.

«Может быть, но я не уверен», — приводит слова Ферстаппена издание Mirror со ссылкой на The Times.

В сезоне Формулы-1 2023 года Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул. Его он добыл по итогам катарского спринта. Трофей в Катаре стал для Ферстаппена третьим подряд в «Королевских гонках». Сезоном ранее Макс также досрочно оформил чемпионство.