Норрис: предпочитаю слышать правду, если я отстой — так мне и скажите

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о своём отношении к взаимодействию с командой, а также поделился ожиданиями от начала сезона.

«Я предпочитаю слышать правду. Жёсткую и честную правду. Если я отстой – так и скажите мне. Если я хорош, скажите мне и об этом. Это не всегда легко делать, но это крайне важно. И мы продолжим так делать.

Я взволнован, потому что мы наконец вышли на правильный путь, и мы знаем, в каком направлении двигаться. Хочется просто начать сезон хорошо. Если у нас получится хорошо стартовать в Бахрейне, я буду взволнован ещё больше», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Ранее известный британский обозреватель Питер Уиндзор заявил, что Норрис хочет покинуть «Макларен» из-за Пиастри.