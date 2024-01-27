Хаккинен сказал, что должен сделать «Мерседес» ради чемпионства в Ф-1

Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о потенциальном возвращении немецкой команды «Мерседес» на вершину королевских гонок.

«Мерседес» на распутье. Над этой командой давно не было знака вопроса. После десятилетия, наполненного успехом, прошедшие два сезона оставили след на руководстве и сотрудниках. И это хорошо!

Нужно быть злыми. Придётся снова развить в себе безусловную волю к победе. Команда снова должна стать командой и развить интуитивное понимание. Сейчас этого нет.

Несмотря на то, что Джордж [Расселл] вступает в свой третий сезон как пилот «Мерседеса», очевидно, что это команда Льюиса. Он выступает за неё с 2013 года и поработал с кучей инженеров и механиков. Ему не нужно десять минут на то, чтобы объяснить проблему. Такие мелочи решают, окажитесь ли вы на поуле или нет», — приводит слова Хаккинена Bild.