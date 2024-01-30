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Ральф Шумахер заявил, что ему не нравились его товарищи по команде, кроме одного

Ральф Шумахер заявил, что ему не нравились его товарищи по команде, кроме одного
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что ему не нравились его товарищи по команде, но был один гонщик, являвшийся исключением. По словам Ральфа, им был Дженсон Баттон, с которым они выступали в «Уильямсе».

«Мне никогда не нравились мои товарищи по команде, кроме Дженсона Баттона. С ним было довольно комфортно общаться. Но вообще мне было трудно с моими товарищами по команде, потому что я не хотел никаких разговоров, кроме работы над настройками, которую мы должны были выполнять вместе с инженерами. Товарищ по команде всегда был первым, кого нужно победить», — приводит слова Шумахера издание Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.

Ранее Ральф ответил на вопрос о выступлении с братом Михаэлем за одну команду в Формуле-1.

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