Ральф Шумахер ответил на вопрос о выступлении с братом Михаэлем за одну команду в Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер ответил на вопрос по поводу потенциального выступления в одной команде вместе с братом, Михаэлем Шумахером. За время их карьеры в «Королевских гонках» этого так и не произошло.

«Это было бы здорово, но в то же время первая проблема в том, что на самом деле такой возможности просто никогда и не было. Кроме того, один из нас непременно бы проигрывал. И я даже не знаю, было бы это хорошо для маркетинга или наших отношений как братьев. Но, конечно, было бы здорово провести сезон вместе. Мы всегда были очень открыты друг с другом», — приводит слова Шумахера издание Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте Formula For Success.