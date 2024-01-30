«Дачия» представила прототип для «Дакара». Им будут управлять Аль-Аттия, Лёб и Гутьеррес

Румынский автопроизводитель «Дачия» представила прототип для участия в ралли-марафоне «Дакар».

Команда взяла за основу свой недавний концепт-кар Manifesto для создания внешнего вида Sandrider, который теперь представлен в качестве основы для участия бренда в ралли «Дакар».

За руль новинки сядут пятикратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия и девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб. За руль третьего Sandrider сядет Кристина Гутьеррес Эрреро.

В отличие от полностью электрического Manifesto, Sandrider использует 3,0-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, развивающий 355 л.с. и 539 Нм крутящего момента, и будет работать на экологичном синтетическом топливе, поставляемом партнером «Дакара» — компанией Aramco.