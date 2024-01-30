«Альпин» прошла обязательный краш-тест ФИА

Несмотря на недавние сообщения о том, что «Альпин» провалила краш-тест болида на сезон-2024, французская команда подтвердила, что прошла последние испытания. Таким образом команда из Энстоуна укладывается в график перед стартом 7 февраля. Об этом сообщает formu1a.uno.

Ранее сообщалось, что у «Альпин» есть проблемы с боковым краш-тестом.

После внесения корректировок по сравнению с первыми попытками, предпринятыми в декабре, «Альпин» всё-таки сумела пройти краш-тест.

Презентация нового автомобиля «Альпин» состоится 7 февраля 2024 года. Время презентации пока не уточняется.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 французская команда «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов. В том чемпионате коллективу в общей сложности удалось набрать 120 очков.