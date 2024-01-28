Новый болид «Альпин» до сих пор не прошёл боковой краш-тест ФИА

Французская команда Формулы-1 «Альпин» до сих пор не сумела получить омологацию ФИА, пройдя боковой краш-тест. Об этом сообщает итальянская версия издания Motorsport.

Стоит отметить, что если команда завалит повторный тест, то у неё может не остаться времени на обновление шасси. Фронтальный краш-тест команда прошла.

Ранее сообщалось, что причина неудачного исхода тестов французской команды в том, что ради снижения веса машины они намеренно пошли на риск, который не оправдался.

Отметим, что в сезоне-2023 «Альпин» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав по итогам чемпионата Формулы-1 120 очков. Французские пилоты «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон заняли 11-е и 12-е места в личном зачёте пилотов с 62 и 58 очками соответственно. При этом оба гонщика продолжат выступление в команде в сезоне-2024.

Презентация нового болида состоится 7 февраля.