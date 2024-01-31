Мик Шумахер объяснил, за счёт чего может вернуться в Формулу-1 в ближайшие годы

Немецкий гонщик команды «Альпин» в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) Мик Шумахер высказался о своих шансах вернуть место боевого пилота в команде Формулы-1.

«Я хочу снова получить возможность проявить себя в качестве пилота Формулы-1 и продемонстрировать хорошие выступления. В ближайшее время на рынке пилотов произойдут изменения. Один или два гонщика, возможно, завершат карьеру, а в молодёжных сериях сейчас нет настолько талантливых ребят, готовых выступать в Формуле-1.

Конечно, я понимаю, что не получу это место просто так. Я должен показать, на что способен, и заслужить место», – приводит слова Шумахера Motorsport-Total со ссылкой на Bild.

Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 в составе «Хааса» в 2021 году и стал лишь 19-м, не набрав ни одного очка по ходу сезона. В 2022 году Шумахер стал 16-м, после чего был уволен.