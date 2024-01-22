Экклстоун: «Хаас» использовал имя Мика Шумахера, он попал не к тем людям

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался об увольнении немца Мика Шумахера, сына легендарного чемпиона Михаэля Шумахера, из американской команды «Хаас».

«Мик Шумахер попал не в ту команду и не к тем людям. В «Хаасе» использовали его имя. Их никогда не интересовало, насколько он хорош или плох», — приводит слова Экклстоуна издание Bild.

Мик Шумахер является чемпионом Формулы-2 в сезоне-2020. Дебютировал в Формуле-1 за «Хаас» в 2021 году и стал лишь 19-м, не набрав ни одного очка за чемпионат. В 2022 году Шумахер стал 16-м, после чего был уволен.

Ранее в интервью Экклстоун критично отозвался о бывшем руководителе «Хааса» Гюнтере Штайнере, в январе покинувшем команду после 10 лет работы.