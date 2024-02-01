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Оливер Берман будет резервистом «Хааса» в сезоне-2024 и примет участие в 6 практиках

Оливер Берман будет резервистом «Хааса» в сезоне-2024 и примет участие в 6 практиках
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Пресс-служба «Хааса» сообщила, что в предстоящем сезоне роль резервных пилотов команды будут играть бразилец Пьетро Фиттипальди и британец Оливер Берман.

Как сообщается, Оливер Берман не только будет выполнять функции резервного гонщика, но и примет участие в шести свободных практиках в новом сезоне. В сезоне-2023 британский пилот дебютировал за рулём болида «Хааса», поучаствовав в первых тренировках в рамках Гран-при Мексики и Гран-при Абу-Даби.

«Я очень рад быть частью команды «Хаас» в предстоящем сезоне. В прошлом году я получил отличный опыт от работы со всеми в команде, и я с нетерпением жду возможности преумножить его в этом году. Есть несколько Гран-при, в которых я буду участвовать в первой тренировке, помимо обязанностей резервного гонщика, и это очень интересно. Я благодарен команде «Хаас» и «Феррари» за их веру и поддержку», — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

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