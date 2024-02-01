«Без уважительной причины». «Сочи Автодром» отказался проводить этапы RDS GP и RDS Europe

Российская Дрифт Серия RDS GP объявила о переносе двух соревнований, которые должны были пройти на сокращённой версии «Сочи Автодрома».

«Несмотря на то что буквально четыре месяца назад Российская Дрифт Серия получила официальное подтверждение о проведении соревнований по дрифту RDS GP 2024 и RDS Europe 2024 на «Сочи Автодроме», и в декабре Министерство спорта РФ внесло эти соревнования в Единый календарный план всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2024 год, ООО «НИЦ», в чьем доверительном управлении находится «Сочи Автодром», уведомило РДС об отзыве без уважительной причины ранее выданного согласования.

В настоящий момент прорабатываются варианты новых локаций для проведения этапов RDS GP, RDS Europe и Кубка России по дрифту, внесённых в утверждённый календарный план Минспорта», — гласит заявление RDS GP.

«Ведём активные переговоры с несколькими локациями и рассчитываем, что 1-й этап RDS Europe 2024 пройдёт в ранее запланированные даты 13–14 апреля в Южном федеральном округе. Новое место и даты проведения 7-го этапа RDS GP 2024 и Кубка России по дрифту «Суперкубок» будут объявлены в феврале», – отметил Дмитрий Добровольский, руководитель Российской Дрифт Серии.