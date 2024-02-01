Мартин Брандл предположил, почему Хэмилтон решил уйти в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл поделился мыслями о причинах, побудивших гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона сменить команду, чтобы отправиться в «Феррари». Ранее сообщалось, что стороны уже договорились, хоть официального подтверждения на данный момент и не было. По сведениям различных инсайдером, переход Хэмилтона в «Скудерию» может состояться в 2025 году. По мнению Брандла, Хэмилтону были нужны изменения.

«Я думаю, что Льюису, вероятно, нужно это сделать. Знаете, у него была пара лет, когда он не выигрывал. Мы видим, что он предпринял различные изменения. В частности, пригласи Марка Хайнса, который был его давним наставником, глазами и ушами», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Напомним, Хэмилтон семь раз выигрывал титул в «Королевских гонках (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Работая с Хайнсом, британец завоёвывал титул четырежды.