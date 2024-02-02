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«Урок первый. Учимся говорить «привет». «Мерседес» опубликовал мем об уходе Хэмилтона

«Урок первый. Учимся говорить «привет». «Мерседес» опубликовал мем об уходе Хэмилтона
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Пресс-служба немецкой команды «Мерседес» опубликовала шутку, посвящённую уходу семикратного чемпиона мира, британского пилота Льюиса Хэмилтона в стан конкурента — «Феррари» — перед стартом сезона-2025.

На странице коллектива в социальной сети Х (ранее Twitter) появился забавный пост со скриншотом фразы «Привет, команда» в переводчике с английского языка на итальянский.

Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1753396512996966844/photo/1

«Урок первый. Учимся говорить «привет», — гласит подпись к изображению.

Напомним, накануне, 1 февраля, стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце этого года и станет пилотом «Феррари» начиная с сезона-2025.

В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).

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