«Урок первый. Учимся говорить «привет». «Мерседес» опубликовал мем об уходе Хэмилтона

Пресс-служба немецкой команды «Мерседес» опубликовала шутку, посвящённую уходу семикратного чемпиона мира, британского пилота Льюиса Хэмилтона в стан конкурента — «Феррари» — перед стартом сезона-2025.
На странице коллектива в социальной сети Х (ранее Twitter) появился забавный пост со скриншотом фразы «Привет, команда» в переводчике с английского языка на итальянский.
Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1753396512996966844/photo/1
«Урок первый. Учимся говорить «привет», — гласит подпись к изображению.
Напомним, накануне, 1 февраля, стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце этого года и станет пилотом «Феррари» начиная с сезона-2025.
В прошлом сезоне Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 234 очка. Титул завоевал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» (575 баллов).