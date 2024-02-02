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Глава «Мерседеса» оценил шансы юниора Антонелли заменить Хэмилтона

Глава «Мерседеса» оценил шансы юниора Антонелли заменить Хэмилтона
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, может ли юниор команды итальянец Андреа Кими Антонелли заменить семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«Он в юниорской программе, и у него очень успешная карьера. И если мы начнём вводить его в заблуждение и плодить слухи, это не поможет ему в Ф-2. Всего несколько лет назад он ушёл из картинга, и ему даже нет 18 лет. На данном этапе я бы не хотел спекулировать насчет перехода Кими в Формулу-1», — приводит слова Вольфа The Race.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

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