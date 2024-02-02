Глава «Мерседеса» оценил шансы юниора Антонелли заменить Хэмилтона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, может ли юниор команды итальянец Андреа Кими Антонелли заменить семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

«Он в юниорской программе, и у него очень успешная карьера. И если мы начнём вводить его в заблуждение и плодить слухи, это не поможет ему в Ф-2. Всего несколько лет назад он ушёл из картинга, и ему даже нет 18 лет. На данном этапе я бы не хотел спекулировать насчет перехода Кими в Формулу-1», — приводит слова Вольфа The Race.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.