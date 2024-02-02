Вольф ответил, может ли Феттель вернуться и заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, вернётся ли четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель в «Королевские гонки», чтобы заменить в команде звёздного британца Льюиса Хэмилтона.

«Кажется, он принял решение больше не выступать. Мы постоянно на связи. Мы разговаривали вчера, но речь не шла о совместном будущем», — приводит слова Вольфа издание Auto Motor und Sport.

Ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», где его напарником будет монегаск Шарль Леклер. Также сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.