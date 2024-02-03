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Экс-президент «Феррари» отреагировал на новость о переходе Хэмилтона

Экс-президент «Феррари» отреагировал на новость о переходе Хэмилтона
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Бывший руководитель «Феррари» Лука ди Монтедземоло прокомментировал новость о том, что семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон перейдёт в итальянскую команду в 2025 году.

«Неожиданный и впечатляющий ход, который, как я надеюсь, положительно повлияет не только на конкурентоспособность команды, но и позволит вернуть её в центр внимания.

Хэмилтон – большой чемпион, и он сделает всё, чтобы завершить свою карьеру с титулом чемпиона мира. Леклер же хочет завоевать свой первый титул, так что будет весело. С двумя лидерами будет важно иметь машину, способную побеждать, и это фундамент. В противном случае такой шаг будет очень рискованным», — приводит слова ди Монтедземоло ANSA.

Сообщается, что совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

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