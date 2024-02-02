Что значит шок-переход Хэмилтона для Формулы-1. 6 главных последствий

Пора принять как данность: с 2025 года мы будем писать — гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон. Давайте проанализируем, как на Формуле-1 отразится сенсационный переход семикратного чемпиона мира.

Пробоина в составе «Мерседеса»

Решение Льюиса покинуть команду уже после сезона-2024 застало немцев врасплох. В Формуле-1 вроде бы полно свободных пилотов, которые могли бы занять место Хэмилтона, но лишь один из них достоин звания звезды, и ему уже 42 года. Если Фернандо Алонсо не увидит смысла менять «Астон Мартин» на «Мерседес», а сами немцы посчитают, что делать ставку на «старого» испанца не стоит, то у Вольфа и компании нет кандидатов, с которыми состав команды смотрелся бы по-настоящему внушительно. Недаром сам Тото посетовал, что Хэмилтон раскрыл свои планы уже после свежих продлений Леклера и Норриса.

Пара Расселл-Сайнс? Достойно, но не сказочно. Расселл-Окон, Расселл-Албон, Расселл-Хюлькенберг? На каждый вариант можно ответить — «да, но нет». Конечно, не стоит преувеличивать роль гонщиков в современной Формуле-1, но всё-таки с уходом Льюиса состав «Мерседеса» будет смотреться как-то легковесно. Очень интересно, какой выбор сделает Тото Вольф — сам он ответил, что готов к «смелым» решениям.

Глобальные вопросы по будущему немцев

Уход Хэмилтона не только бьёт по пилотскому составу «Мерседеса», но и заставляет задавать вопросы насчёт будущего команды. Совет директоров «Мерседеса», совладельцы из INEOS, разного рода спонсоры зададутся вопросом: а что с командой, если семикратный чемпион мира чуть ли не сбегает из неё ради пусть и легендарной, но давно ничего не выигрывавшей «Феррари»?

Вольф продвигает версию, что «Мерседес» не предложил Хэмилтону долгосрочного контракта, а сам Льюис посчитал, что настал момент попробовать что-то новое, пока в запасе ещё остаётся несколько лет карьеры. Но вольно или невольно у всех будет одна и та же мысль: Хэмилтон НЕ ВЕРИТ в потенциал «Мерседеса». Причём как на ближайший сезон, так и с прицелом на новый регламент 2026 года. Посмотрим, как это скажется на привлечении новых спонсоров и сохранении нынешних. Плюс пошли разговоры, что переход Льюиса может склонить и некоторых инженеров «Серебряных стрел» к переезду в Маранелло.

Нестабильность в «Астон Мартин» и «Уильямсе»

Хэмилтон такой уникум, что ударил ещё сразу по двум командам. Предположения о переходе Алонсо способны дестабилизировать «Астон Мартин», где с учётом скромных результатов Лэнса Стролла конюшня по сути держится на «дедушке» из Испании. Что делать «Астону», если Фернандо правда уйдёт? Обращаться к своим «бывшим» вроде Переса, Окона или Хюлькенберга, делать ставку на Сайнса? Тут такие же вопросы, как и к будущему составу «Мерседеса».

Новая крутая вакансия — это плохие новости и для «Уильямса». Многие конкуренты и так облизываются на Алекса Албона после успешного сезона-2023, и вот теперь в число потенциальных претендентов на таиландца может войти ещё и «Мерседес» — удержать Алекса станет сложнее. При этом второй пилот «Уильямса» Логан Сарджент пока совершенно не впечатляет, а значит, в теории на 2025-й год Джеймсу Ваулзу придётся собирать вообще новый состав. Даже любопытно, что Ваулз ответит бывшему коллеге по команде Вольфу, если тот попросит босса «Уильямса» поделиться мнением о потенциале Албона…

Карлоса Сайнса «высаживают» ради Хэмилтона Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Сайнса ждет провальный сезон?

С большим интересом ждём прощального сезона Карлоса Сайнса в составе «Феррари». Сайнс-младший провёл в составе «Скудерии» три достойных года, но как бы так не вышло, что финальный сезон окажется хуже всего. В Ф-1 так бывает, что если команда решила попрощаться с гонщиком, то у него «почему-то» и скорость пропадает, и машина начинает разваливаться и никуда не ехать… Вспомним хотя бы Себастьяна Феттеля в 2020-м, когда он поехал гораздо хуже Леклера, хотя буквально за сезон до этого соответствовал темпу монегаска.

Вспомним и разговоры, что Сайнса в «Феррари» планировали сделать вторым номером при Леклере. Теперь, когда команду и пилота не связывают долгосрочные отношения, будут ли в Маранелло так же обходительны с Карлосом во время Гран-при? Обеспечат ли его равными возможностями, «справедливой» стратегией (хотя иногда автором лучшей тактики в «Феррари» становился сам Сайнс), новинками машины? Есть опасение, что в какой-то момент Карлос будет просто мечтать, чтобы сезон завершился побыстрее. И для Сайнса желательно, чтобы в этот момент у него уже был в кармане контракт с кем-то ещё. Кстати, свободный воспитанник «Ред Булл» Карлос — мини-удар по шансам Переса остаться в составе «быков».

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Испытание для Леклера

Ну, пусть не расслабляется и напарник Сайнса. Буквально неделю назад все видели в Шарле уже практически непререкаемого лидера «Феррари», единственную и неповторимую надежду команды, а теперь выясняется, что его напарником станет семикратный чемпион мира, чья зарплата точно будет больше, чем у монегаска — даже если слухи про $ 50 млн ближе к правде, чем про астрономические $ 100 млн (с учётом всех бонусов, спонсоров и т. д.).

Инсайдеры заверяют нас, что Леклера заранее предупредили о подписании Хэмилтона и что сам Шарль не видит никаких проблем в переходе Льюиса. Ну, может, тут помогает неконфликтный характер воспитанника «Феррари», который каждый раз стремится находить оптимизм. Но вот теперь впереди у Леклера действительно серьёзное испытание. Если Шарль хочет доказать, что именно он способен привести «Феррари» к вершине, то необходимо побеждать «старого» и пришедшего в «чужую» команду Хэмилтона. Думается, в квалификациях Леклер вполне может укатать Льюиса, но вот борьба в гонках — это уже другой вопрос.

Скоро Хэмилтону и Леклеру придётся вместе сражаться против Ферстаппена Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Мегашанс для юниора «Мерседеса»

Практически весь материал — это перечисление разного рода потенциальных проблем, так что закончим всё-таки позитивом. Не исключено, что сенсационный переход Хэмилтона позволит создать в Ф-1 новую красивую историю: по сути Льюис может спровоцировать появление в чемпионате «нового себя».

Как вы могли догадаться, мы говорим о воспитаннике «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Чемпион серии FRECA в этом году перепрыгнет одну ступеньку и сразу дебютирует в Формуле-2, минуя Ф-3. Итальянца считают невероятным талантом, «Серебряные стрелы» сильно в него верят. Вероятно, «Мерседес» отводил Антонелли два года в Ф-2 перед дебютом в Формуле-1 в сезоне-2026 в 19 лет. Но что, если Андреа Кими с ходу стрельнёт в Формуле-2 и покажет результаты на уровне Оскара Пиастри?

В начале текста мы констатировали, что среди кандидатов на место в «Мерседесе» нет ни одного топ-гонщика, кроме 42-летнего Алонсо, а Вольф не исключил «смелых» решений. Согласитесь, пазл начинает сходиться. А потому, думаем, Тото даст Антонелли проехать хотя бы часть сезона в Формуле-2, прежде чем будет что-то для себя решать по второму месту на сезон-2025. Трансферная интрига продолжает закручиваться!