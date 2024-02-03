Ален Прост: Ферстаппен говорит то, что думает, и не боится последствий. Мне это нравится

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост высоко оценил серьёзный подход к гонкам пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который в минувшем сезоне в третий раз подряд выиграл чемпионский титул.

«Он мне очень нравится, потому что он немного отличается от других в том, как он рассуждает и что он говорит. Даже в Лас-Вегасе он был полностью сосредоточен на гонках и победах. Людям он может нравиться или нет, но вы, по крайней мере, должны признать, что не каждый смог бы придерживаться такого же подхода.

Мне приятно видеть в пелотоне такого гонщика, как он. Мне было очень приятно слышать, как он смело говорил о своей нелюбви к спринтерским гонкам. По крайней мере, он всегда говорит то, что думает, и не боится никаких последствий. Мне это нравится», — приводит слова Проста Racingnews365 со ссылкой на MotorSport Magazine.