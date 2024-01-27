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Хаккинен оценил шансы Ферстаппена обойти Хэмилтона и Шумахера по числу титулов

Хаккинен оценил шансы Ферстаппена обойти Хэмилтона и Шумахера по числу титулов
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен ответил на вопрос о том, способен ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого три чемпионства, обойти по количеству титулов семикратных чемпионов Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

«Он на пути к этому, на правильном пути. Но не следует слишком торопиться с выводами. То, чего Макс добился за прошедшие годы, невероятно. Но чтобы даже сравняться с ними по количеству титулов чемпионата мира, ему нужно выиграть ещё четыре чемпионства. У Макса есть талант, позволяющий стать лучшим гонщиком всех времён, но это зависит не только от него», — приводит слова Хаккинена Bild.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно завоевал свой третий подряд титул чемпиона мира.

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