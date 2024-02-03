Хэмилтон не управлял новым болидом «Мерседеса» на симуляторе до решения уйти в «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг информацию о том, что будущий переход Льюиса Хэмилтона связан с тем, что он уже успел оценить новый болид команды и не верит в его конкурентоспособность.

«Управлял ли Льюис нашим новым болидом на симуляторе? Нет, он сделает это сегодня.

Обсуждали ли мы перспективы нашей машины и болида «Феррари» на 2026 год, когда вступят новые правила? Мы не разговаривали о том, будут ли возможности лучше в «Феррари» или у нас, потому что я не думаю, что сейчас можно об этом рассуждать», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

Напомним, 1 февраля стало известно, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце этого года и будет представлять «Феррари» начиная с сезона-2025.