Сервия: аргументы, которые привела Формула-1 против «Андретти», жалки и оскорбительны

Испанский экс-пилот IndyCar Ориоль Сервия высказался по поводу решения Формулы-1 не допускать команду «Андретти» к участию в чемпионате.

«Конечно, решение об 11-й команде чемпионата мира гораздо сложнее, чем многим может показться, но всё же аргументы, которые привела Формула-1, как по мне, жалки и оскорбительны. Команда «Андретти» подтвердила наличие финансов, полностью показала своё стремление попасть в Формулу-1, а также заключила контракты с General Motors и его подразделением Cadillac. Они также имеют прекрасную историю: сразу три поколения семьи Андретти добивались успехов в автоспорте.

Особенно мне не понравилась фраза «В FOM считают, что новая команда принесёт больше пользы самому Майклу Андретти, а не Формуле-1». Суть автоспорта в том, чтобы опередить своих соперников, используя те средства, которые у вас есть, и надеяться создать шоу для болельщика. На мой взгляд, руководство чемпионата должно в первую очередь заботиться о благе Формулы-1 в целом», — приводит слова Сервии Marca.