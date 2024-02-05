Вильнёв назвал пилота, которого «Мерседес» должен подписать после ухода Хэмилтона

Известный канадский гонщик, чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв поделился мыслями о недавнем решении британского пилота Льюиса Хэмилтона сменить команду. Напомним, в 2025 году британец покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари». По мнению Вильнёва, после ухода Хэмилтона немецкой команде следовало бы пригласить Фернандо Алонсо, который сейчас выступает за «Астон Мартин».

«Было бы здорово, если бы «Мерседес» подписал Фернандо Алонсо. Было бы неправильно ставить рядом с Расселлом ещё одного молодого парня», — приводит слова Вильнёва Motorsport Nextgen-Auto со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее о переходе Хэмилтона высказался Пьеро Феррари – сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании.