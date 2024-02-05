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Хельмут Марко дал комментарий о расследовании Хорнера

Хельмут Марко дал комментарий о расследовании Хорнера
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал короткий комментарий о расследовании в отношении главы команды Кристиана Хорнера.

«Я не говорю ничего об этом», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Напомним, ранее «Ред Булл» выпустил заявление, согласно которому касательно Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщается, что глава команды Формулы-1 допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

По информации Daily Mail, обвинения в адрес Хорнера могли стать следствием внутренней борьбы в концерне «Ред Булл».

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