Хельмут Марко дал комментарий о расследовании Хорнера

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал короткий комментарий о расследовании в отношении главы команды Кристиана Хорнера.

«Я не говорю ничего об этом», — приводит слова Марко издание Motorsport-Total.

Напомним, ранее «Ред Булл» выпустил заявление, согласно которому касательно Хорнера будет проведено независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщается, что глава команды Формулы-1 допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

По информации Daily Mail, обвинения в адрес Хорнера могли стать следствием внутренней борьбы в концерне «Ред Булл».