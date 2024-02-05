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«Стейк» представил машину и ливрею на сезон-2024

Команда Формулы-1 «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») представила машину C44, на которой выступит в предстоящем сезоне.

Машина выполнена в чёрном и кислотно-зелёном цветах, с белыми вставками спонсоров команды.

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Напомним, в 2024 году «Стейк» представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас занял 15-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с шестью очками.

Расписание презентаций команд Ф-1

7 февраля – «Альпин»

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)

12 февраля – «Астон Мартин»

13 февраля – «Феррари»

14 февраля – «Мерседес»

14 февраля – «Макларен»

15 февраля – «Ред Булл».