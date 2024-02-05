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«Стейк» представил машину и ливрею на сезон-2024

«Стейк» представил машину и ливрею на сезон-2024
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Команда Формулы-1 «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») представила машину C44, на которой выступит в предстоящем сезоне.

Машина выполнена в чёрном и кислотно-зелёном цветах, с белыми вставками спонсоров команды.

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Фото: Stake F1

Напомним, в 2024 году «Стейк» представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. В минувшем сезоне команда заняла девятое место в Кубке конструкторов. Боттас занял 15-е место в личном зачёте, набрав 10 очков. Чжоу стал 18-м с шестью очками.

Расписание презентаций команд Ф-1

7 февраля – «Альпин»
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»)
12 февраля – «Астон Мартин»
13 февраля – «Феррари»
14 февраля – «Мерседес»
14 февраля – «Макларен»
15 февраля – «Ред Булл».

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