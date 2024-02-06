Доменикали отреагировал на новость о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.

«Это, очевидно, интересная новость, спровоцировавшая невероятный интерес не только в Италии, но и во всём мире. Это гарантия расширения внимания к нашему спорту, даже в следующем году. И я верю, что эффект будет заметен и внутри «Феррари», и внутри «Мерседеса», поскольку изменится динамика, изменятся отношения, и это пойдёт на пользу интересу к нашему чемпионату», — приводит слова Доменикали Sport Mediaset.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.