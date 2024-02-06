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Тюнинг-ателье устроило гонку между 800-сильным масл-каром и Ferrari

Тюнинг-ателье Hennessey Performance устроило дрэг-гонку между масл-каром Dodge Demon 170 и суперкаром Ferrari 812 GTS. Победу, несмотря на меньшее число лошадиных сил, одержал итальянский автомобиль.

Права на видео принадлежат Hennessey Performance. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Hennessey Performance.

В заездах участвовали Dodge Demon 170 2023 года с 6,2 литровым HEMI V8 мощностью 900 лошадиных сил и Ferrari 812 GTS с 890-сильным двигателем V12 объёмом 6,5 литра.

Отметим, что в линейке Hennessey есть более мощный Dodge Demon — HPE1000 мощностью 1000 лошадиных сил.

Чуть ранее в тюнинг-ателье показали рекордный круг по «Трассе Америк» — Corvette C8 Z06, принадлежащий основателю компании, стал самым быстрым Corvette на трассе Гран-при США Ф-1. За рулём автомобиля был победитель «24 часов Ле-Мана» и гонок по подъёму на холм Пайкс-Пик Дэвид Донохью.