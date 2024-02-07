Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названо обвинение, которое сотрудница «Ред Булл» выдвинула против Хорнера

Названо обвинение, которое сотрудница «Ред Булл» выдвинула против Хорнера
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер должен предстать перед адвокатом по поводу обвинений в «неподобающем поведении». Об этом информирует The Sun, сылаясь на свои источники.

По сведениям издания, расследование сосредоточено на опасениях сотрудницы по поводу строгого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.

Как рассказал один из источников, Кристиан был обеспокоен поведением сотрудницы и ясно дал понять, что недоволен. Девушка же продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, которое привело к кризису в команде.

Ранее сообщалось, что Кристиан якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Помимо прочего, сообщалось, что Хорнер мог отправить некие фотографии одной из сотрудниц команды.

Материалы по теме
Босс «Ред Булл» угодил в серьёзнейший скандал. Это грозит развалом суперкоманды Ф-1
Босс «Ред Булл» угодил в серьёзнейший скандал. Это грозит развалом суперкоманды Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android