Названо обвинение, которое сотрудница «Ред Булл» выдвинула против Хорнера

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер должен предстать перед адвокатом по поводу обвинений в «неподобающем поведении». Об этом информирует The Sun, сылаясь на свои источники.

По сведениям издания, расследование сосредоточено на опасениях сотрудницы по поводу строгого режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными нарушениями с его стороны.

Как рассказал один из источников, Кристиан был обеспокоен поведением сотрудницы и ясно дал понять, что недоволен. Девушка же продолжила жаловаться на его «контролирующее» поведение, которое привело к кризису в команде.

Ранее сообщалось, что Кристиан якобы допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Помимо прочего, сообщалось, что Хорнер мог отправить некие фотографии одной из сотрудниц команды.