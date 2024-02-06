Босс «Ред Булл» угодил в серьёзнейший скандал. Это грозит развалом суперкоманды Ф-1

Такое ощущение, что автоспортивный бог решил по максимуму разнообразить нынешнее межсезонье Формулы-1. После шокирующего решения Льюиса Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари» мы получили ещё одну бомбу: руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оказался на грани увольнения. Что произошло и как это может отразиться на чемпионской команде?

В чём обвиняют Хорнера?

В понедельник днём появилась сенсационная информация, что концерн «Ред Булл» организовал внутреннее расследование в своей команде Формулы-1. Оно должно установить, правда ли босс гоночного коллектива Кристиан Хорнер совершил некое «недопустимое» действие, за которое должен быть привлечён к какой-либо ответственности.

Вот что гласит официальное заявление концерна: «После того как мы узнали о недавних обвинениях, было инициировано независимое расследование. Процесс уже идёт и осуществляется внешним юристом».

Что обычно скрывается под «недопустимыми» поступками на работе? Сексуальные домогательства к подчинённым либо оскорбления по расовому или какому-либо ещё признаку. И ближе к вечеру немецкое издание Bild поведало инсайдерскую информацию, что Хорнер — напомним, муж экс-участницы Spice Girls Джери Холлиуэлл — якобы отправил одной из сотрудниц «Ред Булл» какую-то фотографию. Какую именно, немцы не уточнили, но вряд ли речь шла о секретном снимке нового болида RB20.

Первым информацию о расследовании распространил немецкий портал F1-Insider, а сразу после него выступило голландское издание De Telegraaf, которое славится своими инсайдами про «Ред Булл», так как постоянно отслеживает все данные про команду Максу Ферстаппена. Говорят, именно голландцы пронюхали всё раньше всех, но, как утверждает Daily Mail, юристы Хорнера пригрозили изданию судебным иском в случае публикации материала. Голландцы решили не рисковать и выпустили статью только после коллег. Зато получили короткий комментарий Хорнера, который категорически отрицает обвинения в свой адрес.

Какие есть скрытые нюансы?

Важно помнить: пусть «Ред Булл» сейчас громит всех в Формуле-1, внутри команды и до скандала с участием Хорнера возникла определённая нестабильность. После смерти главы концерна Дитриха Матешица предсказуемо пошла борьба за власть, попытки перераспределить полномочия и так далее. В прошлом году под ударом оказался Хельмут Марко, которого чуть не убрали после неосторожных слов в адрес Серхио Переса и всех жителей Мексики — причём тогда в СМИ писали, что Хорнер якобы пытался воспользоваться скандалом и избавиться от австрийца.

А вот теперь несладко придётся уже самому Кристиану. И в заметке Daily Mail утверждается, что нынешний скандал возник непроста: якобы его осознанно раздувают представители австрийского концерна, чтобы заполучить контроль над слишком независимой командой Формулы-1. При этом повторимся: сам Хорнер категорически отрицает, что он сделал что-либо недопустимое.

Когда ждать развязки?

Расследование вряд ли будет длиться долго. На 15 февраля запланирована презентация «Ред Булл» перед новым сезоном Формулы-1, и к этой церемонии команда должна расставить все точки над «i». Либо с Хорнера снимаются все обвинения, даются исчерпывающие комментарии и «Ред Булл» делает вид, что история позади, либо Кристиан покидает свой пост, а новый болид представляет новый руководитель, пусть даже и временный.

По данным Motorsport-Total, австрийский концерн предложил Хорнеру добровольно покинуть свой пост, но Кристиан всё ещё уверен в собственной правоте. Любопытно, что при этом британец не отстранён от своих рабочих обязанностей: это объяснимо, ведь февраль — решающая пора подготовки к новому сезону Формулы-1 и любые перестановки могут здорово ударить по всему сезону.

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Как скандал отразится на «Ред Булл»?

Рассмотрим два сценария — Хорнер остаётся и Хорнер уходит. При первом сохраняется стабильность, но имидж Кристиана в любом случае пострадал, мы не знаем, как этот скандал скажется на обстановке внутри команды. А в эти дни, пока ситуация максимально нестабильна, легко предположить, как конкуренты обхаживают топ-специалистов «Ред Булл» и уговаривают всё-таки принять их заманчивые предложения о смене команды. Мол, у вас тут непонятно что происходит, плюс ещё большой вопрос, справитесь ли вы с созданием собственного двигателя на 2026 год.

И всё же это меньшее из двух зол. А вот если Хорнер уйдёт, то начнётся вообще веселуха. Понятно, многое будет зависеть от того, кого поставят вместо Кристиана, но нам в любом случае остаётся только гадать, как на нового босса отреагируют Эдриан Ньюи, Макс Ферстаппен и другие ведущие сотрудники команды. И сможет ли новый руководитель работать так же эффективно.

С учётом политических войн внутри большого «Ред Булл» увольнение Хорнера грозит максимально дестабилизировать команду Формулы-1. Соответственно, под угрозой краткосрочные и особенно долгосрочные перспективы «быков». Ньюи может окончательно отойти от Ф-1, Ферстаппен — отыскать какую-нибудь опцию в контракте, позволяющую досрочно покинуть команду, а тут забеспокоятся «Форд» и ведущие спонсоры команды. В общем, заштормить может очень быстро.

Так что от итогов внутреннего расследования «Ред Булл» и того, как главные действующие лица отреагируют на его результаты и последствия, зависит очень многое.