«Как переход Месси в «Майами». Албон — о решении Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари»

27-летний пилот команды Формулы-1 «Уильямс» Александер Албон дал комментарий по поводу решения гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». Смена команд произойдёт в 2025 году. До этого времени Хэмилтон будет продолжать выступать за «Мерседес».

«Не знаю, как другие, но я определённо этого не ожидал. Однако это хорошо для него. Я думаю, Льюис хочет перемен. Хотя время для этого было выбрано явно неподходящее, поскольку всё произошло за неделю до того, как все команды сделают свои объявления.

Видя, как росли акции «Феррари», да и просто по всем появлявшимся новостям можно понять, насколько велик Льюис. Определённо, для меня это был один из тех моментов, когда мне было нужно, чтобы кто-то меня ущипнул – это действительно происходит?

Зимой ходило так много слухов, что было непонятно, какие из них заслуживают доверия, а какие – нет. История с «Феррари» казалась мне слухом с самого начала, а потом выяснилось, что это реальность. Это напоминает о трансфере Месси в «Майами» и просто демонстрирует интерес к Формуле-1», — приводит слова Албона Motorsport.