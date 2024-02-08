Французский стартап показал машину для Пайкс-Пик. Её будет пилотировать обладатель рекорда

Французская компания Quarkus представила автомобиль P3, с которым в этом году планирует выступить в гонках по подъёму на холм Пайкс-Пик. Кроме того, пилотировать Quarkus P3 будет французский пилот Ромен Дюма, обладатель абсолютного рекорда трассы.

У автомобиля карбоновое шасси, а также четырёхцилиндровый двигатель и подвеска собственной разработки. Мощность силовой установки оценивается в 300 лошадиных сил, при этом вес автомобиля составляет 600 килограммов.

Quarkus P3 Фото: Quarkus

Quarkus P3 выйдет на старт в составе команды RD Limited, которая уже более 10 лет гоняется на горе Пайкс-Пик и побеждала в зачётах Time Attack 1 и Open.

Напомним также, что на счету Ромена Дюма две победы в «24 часах Ле-Мана» и звание чемпиона мира по гонкам на выносливость. В 2018 году за рулём Volkswagen I.D. R Pikes Peak Дюма проехал трассу на горе Пайкс-Пик за 7.57,148, что до сих пор остаётся её абсолютным рекордом. Кроме того, на счету Ромена другое уникальное достижение: прошлой осенью он в составе команды Porsche поднял автомобиль на рекордную высоту.

В 2024 году гонки по подъёму на Пайкс-Пик пройдут 23 июня — уже в 102-й раз в своей истории.