«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.

VCARB 01 Фото: Red Bull Content Pool

VCARB 01 Фото: Red Bull Content Pool

VCARB 01 Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название «Альфа Таури», заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков. Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в следующем сезоне, как и в прошлом, будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

Ранее ливреи своих машин показали команды «Хаас», «Уильямс», «Стейк» и «Альпин».

Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».