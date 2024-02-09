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«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1

«РБ» представила болид на сезон-2024 Формулы-1
VCARB 01
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Команда Формулы-1 «Виза Кэш Эпп РБ» на презентации в Лас-Вегасе показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне 2024 года. Новая машина получила название VCARB 01. Её ливрея выполнена в серебристо-синих цветах.

VCARB 01

VCARB 01

Фото: Red Bull Content Pool

VCARB 01

VCARB 01

Фото: Red Bull Content Pool

VCARB 01

VCARB 01

Фото: Red Bull Content Pool

Напомним, по итогам прошлого сезона команда, которая тогда носила название «Альфа Таури», заняла восьмое место в зачёте Кубка конструкторов, набрав 25 очков. Кубок конструкторов завоевала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 очков. Пилотами «Виза Кэш Эпп РБ» в следующем сезоне, как и в прошлом, будут австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.

Ранее ливреи своих машин показали команды «Хаас», «Уильямс», «Стейк» и «Альпин».

Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

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