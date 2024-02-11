Боттас: если кто и способен добиться успеха в «Феррари», то это Хэмилтон

Финский пилот «Стейка» Валттери Боттас оценил шансы своего бывшего товарища по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона добиться успеха в «Феррари». Напомним, Хэмилтон сменит команду в 2025 году.

«Это большое событие для Формулы-1, которое наверняка будет иметь последствия в виде некоторого движения на рынке пилотов.

Думаю, Хэмилтон сможет добиться успеха. У него огромный опыт в Формуле-1, он работал с самыми разными специалистами в этом спорте, так что проблем не должно быть. Льюис постарается вернуться на вершину вместе с «Феррари», и это будет захватывающее зрелище. Если кто и способен добиться успеха, то это Хэмилтон. Думаю, уже через несколько гонок он освоится и в дальнейшем будет становиться только сильнее и сильнее», – приводит слова Боттаса Crash.net.