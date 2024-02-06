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Валттери Боттас оценил решение Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари»

Валттери Боттас оценил решение Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари»
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Финский пилот «Стейка» Валттери Боттас прокомментировал решение своего бывшего товарища по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». Хэмилтон сменит команду в 2025 году.

«Удивлён, ведь я никогда не думал, что такое может произойти. Но мне кажется, что это пойдёт ему на пользу. Думаю, это большая возможность, большой шаг, и, в конце концов, он сам принял такое решение. Уверен, что для него это станет большой мотивацией привести «Феррари» на вершину. Так что да, это здорово. К тому же это пойдёт на пользу всему спорту и некоторым гонщикам», — сказал Боттас в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Джанкарло Минарди рассказал, почему на месте «Феррари» не стал бы приглашать Льюиса.

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