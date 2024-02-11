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Вольф заявил, что уже получал звонки и сообщения от желающих заменить Хэмилтона

Вольф заявил, что уже получал звонки и сообщения от желающих заменить Хэмилтона
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф вновь высказался о будущей замене семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который присоединится к «Феррари», начиная с сезона-2025.

«Да, мы уже рассмотрели несколько вариантов. Нам нравятся наши возможности, и, возможно, мы будем смелыми при принятии решения.

Кими Антонелли? Да, я думаю, что он в нашем поле зрения. Вы можете себе представить, что я получил несколько сообщений и телефонных звонков в WhatsApp от желающих заменить Льюиса. И мы не собираемся торопиться с выбором.

Я думаю, что мы рассмотрим как молодых пилотов, которые могут занять это место на многие годы вперёд, так и тех, кто уже обладает большим количеством знаний. Так что я не уверен, чем это всё закончится. Но следующие несколько месяцев будут интересны для оценки всех имеющихся вариантов», — приводит слова Вольфа Crash.net со ссылкой на CNBC.

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