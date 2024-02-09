Эксперт заявил, что удивится, если Хэмилтон будет быстрее Леклера в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер высказался о будущей конкуренции семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в составе «Феррари».

«Леклер – большая проблема для Хэмилтона, потому что Леклер будет быстрее. Любой другой вариант удивит меня. Это немного напоминает мне ситуацию с Михаэлем Шумахером, когда он вернулся в «Мерседес». Именно тогда Нико Росберг поставил его на место. И с Льюисом Хэмилтоном может произойти то же самое.

У «Мерседеса» впереди трудный сезон. Теперь им приходится полностью полагаться на Расселла, но они не могут при этом дать семикратному чемпиону мира второсортную машину. Это означает, что они должны воспринимать их обоих одинаково. Это сильно усложняет задачу для команды, потому что у них есть шансы против Макса Ферстаппена только в том случае, если они поставят всё на одного гонщика», — приводит слова Зурера Formel1.de.

Напомним, Льюис Хэмилтон будет представлять «Феррари» начиная с сезона-2025.