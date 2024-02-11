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Стали известны подробности расследования в отношении Кристиана Хорнера

Стали известны подробности расследования в отношении Кристиана Хорнера
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Главный технический директор команды Формулы-1 «Ред Булл» Эдриан Ньюи и несколько других сотрудников также были допрошены в рамках расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера, сообщает Motorsport-Total.

По информации источника, часть сотрудников команды, включая того, кто выдвинул обвинения, и технического директора коллектива, подверглись допросу ещё до того, как это случилось с Кристианом Хорнером.

Также сообщается, что имя сотрудника, выдвинувшего обвинения против Хорнера, уже известно в инсайдерских кругах. При этом СМИ воздерживаются от публикации имени, чтобы защитить частную жизнь заинтересованного лица.

Напомним, главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера обвиняют в неподобающем поведении. Его первый допрос продлился более восьми часов. Хорнер заявил юристу, что он «полностью» отрицает обвинения.

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