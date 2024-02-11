«Он заслуживает возможности высказаться». Култхард поддержал Хорнера после обвинений

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард выступил в защиту руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, в отношении которого проводится расследование.

«Я видел всевозможные чрезмерно эмоциональные реакции в социальных сетях. Вы знаете, люди призывают Кристиана Хорнера немедленно уйти в отставку, просят уволить его и другие подобные вещи. Но, как и всегда, он заслуживает того, чтобы иметь возможность высказаться и объяснить свою позицию.

Я не знаю, что говорит другая сторона. Возможно, на следующей неделе мы получим больше информации и ситуация немного прояснится», – сказал Култхард в подкасте Formula For Success.

Напомним, главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера обвиняют в неподобающем поведении. По предварительной информации, речь идет о жалобе со стороны одного из сотрудников команды на контролирующее поведение и текстовые сообщения агрессивного характера.