Эксперт назвал Ферстаппена лучшим вариантом для «Мерседеса» после ухода Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Даннер высказался о том, кто мог бы заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса». Напомним, с 2025 года Льюис начнёт представлять «Феррари».

«Все пилоты должны рассматриваться. Значение имеет лишь то, сделает ли гонщик команду сильнее. Не должно быть юридических или финансовых препятствий. Возраст тоже не должен играть роли. Действующие контракты тоже не должны стать помехой. Любой гонщик, который подходит «Мерседесу» по уровню, должен быть в поле зрения. Поэтому «Мерседес» обязан подумать о Максе Ферстаппене.

Макс, конечно, стал бы лучшим решением из возможных, но и пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис тоже смогли бы достойно заменить Льюиса. У обоих есть всё, чтобы выиграть несколько чемпионатов мира за рулём способной на это машины. После двух лет кризиса «Мерседес» должен доказать, что команда ещё может побеждать.

Конечно, уход Хэмилтона скажется на команде, но в то же время он может стать хорошим шансом. Тото Вольфу повезло, что у него есть в запасе много месяцев для обсуждения кандидата. А в лице Джорджа Расселла у команды уже есть гонщик, который может повести вперёд», – приводит слова Даннера Bild.