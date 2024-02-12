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42-летний Алонсо обозначил возраст, до которого может выступать в Формуле-1

42-летний Алонсо обозначил возраст, до которого может выступать в Формуле-1
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказал мнение, что его физической формы хватит для того, чтобы выступать в Формуле-1 до 50 лет. В настоящий момент Фернандо 42 года.

«Я не буду выступать в Формуле-1 на протяжении ещё нескольких лет только для того, чтобы получать удовольствие. Я не такой гонщик и не такой человек. Несколько лет назад я бы сказал, что 42 или 41, возможно, уже предел. Однако теперь, после того как я убедился, что в прошлом году я был мотивирован и выступал на хорошем уровне, я решил, что, возможно, смогу продолжать участвовать в гонках ещё несколько лет.

Этой зимой я немного превзошёл ожидания с точки зрения прохождения всех физических тестов. Поэтому я бы сказал, что, если у пилота есть мотивация, он может выступать, возможно, до 48 или 49 лет. Или даже до 50. Хотя, учитывая календарь, пока не знаю», — приводит слова Алонсо Straits Times.

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