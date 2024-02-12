Даниил Квят объявил конкурс на расцветку своего шлема в WEC

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят объявил конкурс на расцветку своего шлема, в котором он выступит в грядущем сезоне чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC).

Победитель конкурса получит мини-шлем, в котором Квят выступал за «Альфа Таури» в сезоне-2020, а также оригинальные подписанные перчатки с первой гонки WEC в 2024 году. Конкурс актуален до 25 февраля.

Напомним, в 2016 году Квят покинул «Ред Булл», после чего перешёл в «Торо Россо». На смену россиянину пришёл голландец Макс Ферстаппен, который выступает за команду до сих пор.

Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021-м Даниил числился резервистом французской команды «Альпин», но место основного пилота так и не получил.