Шарль Леклер высказался о внешнем виде и первых ощущениях от нового болида «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу нового болида команды, который получил название SF-24.

«Мне очень нравится, как выглядит машина, включая белые и жёлтые элементы. Разумеется, меня больше интересует, насколько она конкурентоспособна, это самое главное. SF-24 должна быть менее чувствительной, чем предыдущая модель, и более простой в управлении. Это именно то, чего нам, пилотам, не хватало. Я ожидаю, что эта машина станет шагом вперёд сразу в нескольких направлениях. После работы на симуляторе возникло ощущение, что мы именно там, где хотим быть. Наша цель в предстоящем сезоне — постоянно быть среди лидеров и не только подарить болельщикам массу поводов для радости, но также посвящать им победы в гонках», — сказал Леклер во время презентации.