Последняя «Феррари» перед приходом Хэмилтона. Презентация «Скудерии» — LIVE!

Старт церемонии в 14:00 мск. Посмотрим, что скажут Леклер и Сайнс.

Сезон предгоночных презентаций команд Формулы-1 всё ближе к финишной прямой. Во вторник, 13 февраля, состоится уже седьмая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури») и «Астон Мартин» свой новый болид продемонстрирует легендарная «Феррари». Презентация в Маранелло состоится на фоне сенсационного решения Льюиса Хэмилтона переехать в Италию в 2025 году. Что скажут на сей счёт нынешние гонщики «Феррари» и как сильно изменится болид команды в надежде всё-таки соответствовать уровню «Ред Булл»?

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».

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