Последняя «Феррари» перед приходом Хэмилтона. Презентация «Скудерии» — LIVE!

Сезон предгоночных презентаций команд Формулы-1 всё ближе к финишной прямой. Во вторник, 13 февраля, состоится уже седьмая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури») и «Астон Мартин» свой новый болид продемонстрирует легендарная «Феррари». Презентация в Маранелло состоится на фоне сенсационного решения Льюиса Хэмилтона переехать в Италию в 2025 году. Что скажут на сей счёт нынешние гонщики «Феррари» и как сильно изменится болид команды в надежде всё-таки соответствовать уровню «Ред Булл»?
Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».
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Менее получаса остаётся до презентации новой «Феррари». Похоже, всё уже готово к мероприятию.
Шарль Леклер перед презентацией «Феррари» SF-24
Фото: Scuderia Ferrari
И тут же новым шлемом похвастался Карлос Сайнс. Испанец, напомним, по окончании сезона покидает команду и уступает место Льюису Хэмилтону.
Карлос Сайнс с новым шлемом
Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса
Новый шлем Карлоса Сайнса
Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса
Шарль Леклер поделился в социальных сетях своим новым шлемом. «Новый сезон, новый шлем, и я готов надеть его хоть сегодня», — написал монегаск.
Новый шлем Шарля Леклера
Фото: Социальные сети Шарля Леклера
Шарль Леклер с новым шлемом
Фото: Социальные сети Шарля Леклера
До презентации «Феррари» остаётся ещё чуть более часа, поэтому пока предлагаем вспомнить как прошли шесть других мероприятий.