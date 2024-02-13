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Презентация команды Формулы-1 Феррари перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Последняя «Феррари» перед приходом Хэмилтона. Презентация «Скудерии» — LIVE!
Дмитрий Захарченко
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Старт церемонии в 14:00 мск. Посмотрим, что скажут Леклер и Сайнс.

Сезон предгоночных презентаций команд Формулы-1 всё ближе к финишной прямой. Во вторник, 13 февраля, состоится уже седьмая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом», «Стейком», «Альпин», «РБ» (бывшей «Альфа Таури») и «Астон Мартин» свой новый болид продемонстрирует легендарная «Феррари». Презентация в Маранелло состоится на фоне сенсационного решения Льюиса Хэмилтона переехать в Италию в 2025 году. Что скажут на сей счёт нынешние гонщики «Феррари» и как сильно изменится болид команды в надежде всё-таки соответствовать уровню «Ред Булл»?

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

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Live Дмитрий Захарченко

Менее получаса остаётся до презентации новой «Феррари». Похоже, всё уже готово к мероприятию.

Шарль Леклер перед презентацией «Феррари» SF-24

Шарль Леклер перед презентацией «Феррари» SF-24

Фото: Scuderia Ferrari

12:57 Дмитрий Захарченко

И тут же новым шлемом похвастался Карлос Сайнс. Испанец, напомним, по окончании сезона покидает команду и уступает место Льюису Хэмилтону.

Карлос Сайнс с новым шлемом

Карлос Сайнс с новым шлемом

Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса

Новый шлем Карлоса Сайнса

Новый шлем Карлоса Сайнса

Фото: Социальные сети Карлоса Сайнса

12:50 Дмитрий Захарченко

Шарль Леклер поделился в социальных сетях своим новым шлемом. «Новый сезон, новый шлем, и я готов надеть его хоть сегодня», — написал монегаск.

Новый шлем Шарля Леклера

Новый шлем Шарля Леклера

Фото: Социальные сети Шарля Леклера

Шарль Леклер с новым шлемом

Шарль Леклер с новым шлемом

Фото: Социальные сети Шарля Леклера

12:42 Дмитрий Захарченко

До презентации «Феррари» остаётся ещё чуть более часа, поэтому пока предлагаем вспомнить как прошли шесть других мероприятий.

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