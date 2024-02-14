Сайнс сделал заявление о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём будущем в Формуле-1 после ухода из «Феррари». Гонщик будет выступать за «Скудерию» в 2024 году, после чего покинет её. На смену ему придёт британский пилот Льюис Хэмилтон, который в настоящий момент представляет немецкую команду «Мерседес».

«У меня есть много вариантов на 2025 год. Вероятно, это будет длительный процесс. Впереди у меня, наверное, самые важные три или четыре года в моей карьере. Так что я хочу убедиться, что буду находиться в нужном месте в нужное время. Я хочу убедиться, что следующий шаг будет правильным. Поэтому на рассмотрение всех вариантов у меня уйдёт некоторое время», — приводит слова Сайнса AP News.

Ранее руководитель «Феррари» рассказал о звонке Сайнсу перед подписанием Хэмилтона.