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«Он не боится принимать смелые решения». Хорнер — о переходе Хэмилтона в «Феррари»

«Он не боится принимать смелые решения». Хорнер — о переходе Хэмилтона в «Феррари»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил решение Льюиса Хэмилтона перейти из «Мерседеса» в «Феррари» по окончании сезона-2024 Формулы-1.

«Я думаю, все были удивлены известием о переходе Льюиса в «Феррари», даже в «Мерседесе». Но он, очевидно, увидел там больше перспектив, то, во что он верит.

Конечно, ему ещё предстоит провести сезон со своей нынешней командой, но в прошлом он доказал, что не боится принимать смелые решения. Его переход из «Макларена» в «Мерседес» в своё время тоже считался сомнительным, но в итоге оказался правильным. Поэтому я уверен, что он долго и тщательно обдумывал этот шаг, и в целом для Формулы-1 союз Хэмилтона и «Феррари» очень интересен», — приводит слова Кристиана Хорнера издание RaceFans.

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