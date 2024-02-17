Пилот Академии «Феррари» досрочно стал чемпионом FRMEC

Пилот Академии «Феррари» Туукка Тапонен выиграл первую гонку финального этапа ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC), который проходит в эти дни в Дубае, и досрочно — за две гонки до конца сезона — гарантировал себе чемпионское звание.

Отметим, что для Тапонена, который проведёт сезон-2024 в европейской Формуле-Regional (FRECA), это первый титул в «формулах». Туукка трижды становился чемпионом Финляндии по картингу, а в 2021-м стал чемпионом мира CIK-FIA в классе OK. В «формулы» Тапонен перешёл в 2023-м — он стал вице-чемпионом Ф-4 ОАЭ и занял пятое место в итальянской Ф-4.

Перед двумя заключительными стартами FRMEC сезона-2024 главной интригой становится борьба за второе место общего зачёта. В ней Тейлор Барнард, которому в этом году предстоит дебют в Формуле-2, на 25 очков опережает Рафаэля Камару — ещё одного представителя Академии «Феррари».

Александр Абхазава в первой гонке финального этапа финишировал 15-м. На этой же позиции он расположен и в общем зачёте чемпионата.

FRMEC. Пятый этап, первая гонка (топ-10):

1. Туукка Тапонен (R-ace GP) — 16 кругов.

2. Закари Давид (R-ace GP) +2,263 сек.

3. Уго Угочукву (Mumbai Falcons Racing Limited) +3,129.

4. Рафаэль Камара (Mumbai Falcons Racing Limited) +3,992.

5. Брандо Бадоер (PHM AIX Racing) +6,148.

6. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons Racing Limited) +8,969.

7. Мари Бойя (Pinnacle Motorsport) +11,235.

8. Тейлор Барнард (PHM AIX Racing) +17,756.

9. Тасанапол Интрапхувасак (PHM Aix Racing) +19,342.

10. Эмерсон Фиттипальди-младший (MP Motorsport) +22,852.

…15. Александр Абхазава (Pinnacle Motorsport) +31,951.

FRMEC. Общий зачёт (топ-10):

1. Туукка Тапонен (R-ace GP) — 220 очков.

2. Тейлор Барнард (PHM AIX Racing) — 149.

3. Рафаэль Камара (Mumbai Falcons Racing Limited) — 124.

4. Мартиниус Стенсхорн (R-ace GP) — 100.

5. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons Racing Limited) — 96.

6. Мари Бойя (Pinnacle Motorsport) — 96.

7. Закари Давид (R-ace GP) — 92.

8. Уго Угочукву (Mumbai Falcons Racing Limited) — 85.

9. Тасанапол Интрапхувасак (PHM Aix Racing) — 68.

10. Теофиль Наэль (Sainteloc Racing) — 58.

…15. Александр Абхазава (Pinnacle Motorsport) — 20.

Вторая гонка финального этапа FRMEC стартует в воскресенье, 18 февраля, в 9:50 по московскому времени. Заключительный заезд сезона стартует в 14:45 мск.

Напомним, что предыдущим чемпионом FRMEC был итальянец Андреа Кими Антонелли, которому уже сейчас прочат место в Формуле-1 в 2025 году.