Мартин Брандл назвал пилота, который станет номером один в «Мерседесе»

Бывший пилот Формулы-1, ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл заявил, что он уверен в том, что Джордж Рассел станет лидером команды «Мерседес» после ухода Льюиса Химилтона в «Феррари» по окончании сезона-2024.

«Я думаю, Джордж Рассел обладает ярким талантом, уверенностью в себе, скоростью, опытом и поэтому станет номером один в «Мерседесе». Нисколько в этом не сомневаюсь», — цитирует Мартина Брандла PlanetF1 на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Возможными преемниками Химилтона в «Мерседес» называют как молодого Кими Антонелли, так и маститых Фернандо Алонсо и Себастьяна Феттеля. Ранее источники близкие к Феттелю сообщали, что Себастьян решительно настроен получить место в «Мерседесе» в 2025 году. Алонсо тоже заинтересован в месте в немецкой команде.