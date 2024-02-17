Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл: у нас нет цели победить «Ред Булл» в 2024-м

Лэнс Стролл: у нас нет цели победить «Ред Булл» в 2024-м
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что его команда не ставит целью победить «Ред Булл» в сезоне-2024 Формулы-1, а сосредоточена на достижении максимально возможных для себя результатах.

«Я не думаю, что наша цель – взять и победить «Ред Булл». Конечно, мы хотели бы этого. Но на самом деле наша цель – просто добиться максимально возможного из того что можем. У нас много идей как сделать команду намного сильнее, и именно на этом мы сосредоточены. Нам просто нужно построить более быструю машину. Это на самом деле просто. Но если серьёзно, то они доминируют в чемпионате последние пару лет, с тех пор, как был принят новый регламент. И Макс отличный гонщик. Так что это, безусловно, вызов для нас.

Когда мы просто пытались быть на своём максимуме, когда у нас была действительно отличная машина, мы могли бороться за высокие места и добиваться хороших результатов. Так что это и есть наша цель», — приводит слова Стролла RacingNews365.

Материалы по теме
Лэнс Стролл: у меня есть идеи, как догнать Фернандо Алонсо
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android