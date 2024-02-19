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Марко назвал две причины, побудившие Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари»

Марко назвал две причины, побудившие Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу решения известного британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари». Предстоящий сезон семикратный чемпион Формулы-1 будет ещё представлять немецкую команду. А в 2025 году отправится в «Скудерию».

«Это лучшее, что могло случиться с Формулой-1 на данный момент. Что побудило Хэмилтона на это решение? С одной стороны, очарование «Феррари». С другой, Хэмилтон потерял веру в «Мерседес», — приводит слова Марко Sport.de.

Ранее сообщалось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в «Скудерии» вырастут до $ 100 млн в год. Новость о его контракте со «Скудерией» появилась 1 февраля.

Ранее мнением о переходе Хэмилтона в «Феррари» поделился руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

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