«Жаль, что придётся ждать». Хорнер высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер дал комментарий по поводу перехода Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари». Британский гонщик сменит команду в 2025 году.

«Я понимаю, что он что-то увидел в «Феррари» и это заставило его думать, что там ему будет лучше, чем там, где он находится сейчас. Жаль, что придётся ждать до 2025 года», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Напомним, новость, что Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона 2024 года, появилась 1 февраля. По сведениям инсайдеров, при переговорах с Льюисом «Феррари» продемонстрировала уверенность, что находится на правильном пути и в 2026 году, когда будут введены новые правила, сможет всерьёз побороться за титул.